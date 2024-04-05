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Строительный кран упал на оживлённое шоссе в США

05 апреля 2024 07:13
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Один человек погиб при падении части строительного крана на оживленное шоссе в США. ЧП произошло в штате Флорида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительный кран упал на оживлённое шоссе в США-1

Когда рабочие поднимали конструкцию на крышу соседнего здания, она неожиданно рухнула на проезжающие внизу машины. Один из автомобилей раздавлен полностью, второй получил серьезные повреждения. Никто из водителей значительно не пострадал. С легкими травмами их доставили в больницу. Жертвой происшествия стал строитель. Сейчас уточняются обстоятельства трагедии.

# ЧП # Новости США

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