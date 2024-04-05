Строительный кран упал на оживлённое шоссе в США

Один человек погиб при падении части строительного крана на оживленное шоссе в США. ЧП произошло в штате Флорида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда рабочие поднимали конструкцию на крышу соседнего здания, она неожиданно рухнула на проезжающие внизу машины. Один из автомобилей раздавлен полностью, второй получил серьезные повреждения. Никто из водителей значительно не пострадал. С легкими травмами их доставили в больницу. Жертвой происшествия стал строитель. Сейчас уточняются обстоятельства трагедии.