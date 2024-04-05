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МО РФ: над территорией России ПВО уничтожили 53 беспилотника ВСУ за ночь

05 апреля 2024 07:22
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Российские военные ликвидировали 53 беспилотных летательных аппарата ВСУ в пяти областях, среди которых Ростовская (44), Саратовская (1), Курская (1), Белгородская (1) и Краснодарский край (6). Об этом пишет РИА Новости.

В Ростовской области были уничтожены более 40 целей, была повреждена электрическая подстанция. Глава Саратовской области также проинформировал, что инцидент с использованием дрона не привел к человеческим жертвам и разрушениям.

ВСУ постоянно предпринимают попытку беспилотных атак по территории России, но российские средства ПВО их успешно отражают.

# Международная политика

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