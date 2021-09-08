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В России взрыв газа в многоэтажке. Спасатели эвакуировали около 200 человек

08 сентября 2021 13:31
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Новости России. Два человека погибли, 15 пострадали при взрыве газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России взрыв газа в многоэтажке. Спасатели эвакуировали около 200 человек-1

ЧП произошло рано утром. Рухнули второй и третий этажи и частично четвертый. Повреждено 30 квартир, 17 из них непригодны к проживанию. Из полуразрушенного подъезда спасатели эвакуировали около 200 человек. По информации экстренных служб, под завалами могут еще находиться пять человек, поисково-спасательная операция продолжается. Также специалисты эвакуируют жителей соседних домов из-за большой вероятности их обрушения. Предварительная причина трагедии – утечка газа. Предварительная причина трагедии – включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться.

# Взрыв газа # Фотофакт

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