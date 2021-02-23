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В США объявлен пятидневный траур по жертвам коронавируса

23 февраля 2021 09:07
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Новости США. В США объявлен пятидневный траур в память об умерших от COVID-19. Болезнь унесла жизни 500 тысяч американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США объявлен пятидневный траур по жертвам коронавируса-1

В эти дни в стране будут приспущены национальные флаги. По подсчетам американских СМИ, число жертв пандемии превысило общие потери в результате трех войн: Второй мировой, Корейской и войны во Вьетнаме.

В США объявлен пятидневный траур по жертвам коронавируса-4

Последние несколько месяцев в Соединенных Штатах сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация: количество инфицированных и летальных исходов растет. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом.

# Коронавирус # Фотофакт

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