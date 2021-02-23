В США объявлен пятидневный траур по жертвам коронавируса

Новости США. В США объявлен пятидневный траур в память об умерших от COVID-19. Болезнь унесла жизни 500 тысяч американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в стране будут приспущены национальные флаги. По подсчетам американских СМИ, число жертв пандемии превысило общие потери в результате трех войн: Второй мировой, Корейской и войны во Вьетнаме.