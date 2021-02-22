В Нигерии разбился военный самолёт. Семь человек погибли

Новости Нигерии. Трагедия в Нигерии. Семь человек стали жертвами катастрофы разведывательного самолета возле аэропорта столицы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухмоторное воздушное судно вылетело из международного аэропорта Абуджи и направлялось на северо-запад. Вскоре после взлета у машины отказал один из двигателей.