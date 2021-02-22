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В Нигерии разбился военный самолёт. Семь человек погибли

22 февраля 2021 14:38
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Новости Нигерии. Трагедия в Нигерии. Семь человек стали жертвами катастрофы разведывательного самолета возле аэропорта столицы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигерии разбился военный самолёт. Семь человек погибли-1

Двухмоторное воздушное судно вылетело из международного аэропорта Абуджи и направлялось на северо-запад. Вскоре после взлета у машины отказал один из двигателей.

В Нигерии разбился военный самолёт. Семь человек погибли-4

Пилот отвел самолет от жилых кварталов. Воздушное судно упало в поле и полностью сгорело.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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