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139-летний дом переехал на новое место на гигантском прицепе. Вот как это было

22 февраля 2021 12:41
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Новости США. В США 139-летний дом перевезли на новое место на гигантском прицепе. Владелец жилища из Сан-Франциско таким нетрадиционным способом решил сменить адрес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

139-летний дом переехал на новое место на гигантском прицепе. Вот как это было-1

Здание зеленого цвета поместили на огромный прицеп и при помощи грузовика провезли шесть кварталов. За необычной перевозкой наблюдали сотни местных жителей.

Для получения разрешения на переезд вместе с домом владельцу пришлось договориться с 15 агентствами и заплатить 400 тысяч долларов. В ходе работ на улицах были подпилены деревья, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места.

# Необычное # Фотофакт

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