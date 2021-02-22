139-летний дом переехал на новое место на гигантском прицепе. Вот как это было

Новости США. В США 139-летний дом перевезли на новое место на гигантском прицепе. Владелец жилища из Сан-Франциско таким нетрадиционным способом решил сменить адрес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание зеленого цвета поместили на огромный прицеп и при помощи грузовика провезли шесть кварталов. За необычной перевозкой наблюдали сотни местных жителей.

Для получения разрешения на переезд вместе с домом владельцу пришлось договориться с 15 агентствами и заплатить 400 тысяч долларов. В ходе работ на улицах были подпилены деревья, переставлены дорожные знаки и изменены парковочные места.