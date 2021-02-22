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Шестой день протестов в Испании: пострадали уже 13 человек, двое госпитализированы

22 февраля 2021 20:07
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Новости Испании. В Испании вот уже шестой день не прекращаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестой день протестов в Испании: пострадали уже 13 человек, двое госпитализированы-1

В Барселоне тысячи людей вышли на улицу, чтобы выразить солидарность с рэпером Пабло Хаселем, которого арестовали на прошлой неделе.

Шестой день протестов в Испании: пострадали уже 13 человек, двое госпитализированы-4

Демонстранты забрасывали силовиков петардами, бутылками и мусором, били витрины, жгли мусорные контейнеры.

Шестой день протестов в Испании: пострадали уже 13 человек, двое госпитализированы-7

Протесты прошли и в других крупных городах Каталонии. В противостояниях демонстрантов с полицией пострадали 13 человек, двое из них госпитализированы. Еще десятки арестованы.

Шестой день протестов в Испании: пострадали уже 13 человек, двое госпитализированы-10

Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и твиты, в которых суд усмотрел оскорбление монархии и призывы к терроризму.

# Акции протеста # Фотофакт

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