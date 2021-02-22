Шестой день протестов в Испании: пострадали уже 13 человек, двое госпитализированы

Новости Испании. В Испании вот уже шестой день не прекращаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне тысячи людей вышли на улицу, чтобы выразить солидарность с рэпером Пабло Хаселем, которого арестовали на прошлой неделе.

Демонстранты забрасывали силовиков петардами, бутылками и мусором, били витрины, жгли мусорные контейнеры.

Протесты прошли и в других крупных городах Каталонии. В противостояниях демонстрантов с полицией пострадали 13 человек, двое из них госпитализированы. Еще десятки арестованы.