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В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе

06 ноября 2017 12:53
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Новости США. В результате стрельбы в Техасе погибли более 20 человек, среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе -1

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в память о погибших при стрельбе в церкви штата Техас. Также флаг будет приспущен и на посольстве США в Минске.

В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе -3

# Фотофакт # Стрельба в США

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