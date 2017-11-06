В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе

Новости США. В результате стрельбы в Техасе погибли более 20 человек, среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в память о погибших при стрельбе в церкви штата Техас. Также флаг будет приспущен и на посольстве США в Минске.