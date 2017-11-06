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Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины

06 ноября 2017 12:47
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Новости США. В результате стрельбы в Техасе погибли более 20 человек, среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины -1

На месте трагедии работают сотрудники ФБР и медики. Мотив пока остаётся неизвестным. Стрелявший был ликвидирован.

Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины -3

Джонни Лангендорф, мужчина, преследовавший стрелка
Я просто сделал то, что считал необходимым сделать. Мне сообщили, что была стрельба и я начал преследовать его. И сделал то, что считал правильным.

Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины -5

Журналист:
Вы знаете, что в этой машине было больше оружия? И вы возможно помешали ему убить других людей.

Джонни Лангендорф:
Я этого не знал

Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины -8

Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины -10

# Фотофакт # Стрельба в США # Джонни Лангендорф

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