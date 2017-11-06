Стрелок из Техаса был судим за нападение на жену и ребенка

Новости США. В результате стрельбы в Техасе погибли более 20 человек, среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личность стрелявшего установлена. Это 26-летний Девин Патрик Келли. Известно, что он служил в ВВС США и был судим за нападение на жену и ребенка в 2012 году.