«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе

Новости США. Шокирующие новости продолжают поступать из США. В тихом городке американского штата Техас неизвестный расстрелял прихожан церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уточнённым данным, погибли 26 человек. Несколько десятков доставлены в больницы. Среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина. Всю произошло во время утренней службы. Вооружённый мужчина открыл огонь по безоружным людям.

Очевидцы:

Это шок. Шок от того, что произошло. Почему эта церковь? Почему он так поступил с этими людьми? Это просто молитва. Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них? Они беззащитны.