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«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе

06 ноября 2017 12:39
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Новости США. Шокирующие новости продолжают поступать из США. В тихом городке американского штата Техас неизвестный расстрелял прихожан церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе -1

По уточнённым данным, погибли 26 человек. Несколько десятков доставлены в больницы. Среди жертв жестокой расправы дети и беременная женщина. Всю произошло во время утренней службы. Вооружённый мужчина открыл огонь по безоружным людям.

«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе -3

Очевидцы:
Это шок. Шок от того,  что произошло. Почему эта церковь? Почему он так поступил с этими людьми? Это просто молитва. Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них? Они беззащитны.

«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе -5

Мне нечего сказать, кроме как, это очень трагично, это трудно услышать, и люди, которых вы знаете, пострадали так плохо, что дети умерли, которых знал.

«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе -7

«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе -9

# Фотофакт # Стрельба в США

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