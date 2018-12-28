В США обсуждение финансирования стены на границе с Мексикой переносится на 2 января

Новости США. На прошедшем накануне заседании сенат США не стал рассматривать бюджет, и теперь обсуждение финансирования переносится на 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, «шатдаун» продлится еще около недели. Еще одно заседание запланировано на 31 декабря, однако оно будет носить формальный характер, никаких решений на нем принято не будет.