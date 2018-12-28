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В США обсуждение финансирования стены на границе с Мексикой переносится на 2 января

28 декабря 2018 08:37
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Новости США. На прошедшем накануне заседании сенат США не стал рассматривать бюджет, и теперь обсуждение финансирования переносится на 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США обсуждение финансирования стены на границе с Мексикой переносится на 2 января-1

В США обсуждение финансирования стены на границе с Мексикой переносится на 2 января-3

Таким образом, «шатдаун» продлится еще около недели. Еще одно заседание запланировано на 31 декабря, однако оно будет носить формальный характер, никаких решений на нем принято не будет.

В очередной раз Белый дом назвал виновниками ситуации демократов, которые не желают внести в бюджет финансирование стены на границе с Мексикой.

Правительство США полностью возобновит свою работу, когда утвердят финансирование стены на границе с Мексикой

# Международная политика # Фотофакт

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