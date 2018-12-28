В Вене при нападении на монастырь пострадали пять служителей церкви

Новости Австрии. В результате нападения на монастырь в Вене пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они служители церкви.
У одного из них серьезная травма головы. Все пострадавшие были обнаружены связанными.
Новости Австрии. В результате нападения на монастырь в Вене пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они служители церкви.
У одного из них серьезная травма головы. Все пострадавшие были обнаружены связанными.
Напомним, накануне несколько вооруженных людей ворвались в церковь, ограбили ее и скрылись. По словам очевидцев, злоумышленники говорили на немецком языке с акцентом. Поступала информация о взрывчатке, однако после осмотра помещений храма подозрительных предметов обнаружено не было.
В Вене объявлен план «перехват». Полиция не связывает произошедшее с терактом.