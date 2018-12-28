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В Вене при нападении на монастырь пострадали пять служителей церкви

28 декабря 2018 08:13
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Новости Австрии. В результате нападения на монастырь в Вене пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они служители церкви.

У одного из них серьезная травма головы. Все пострадавшие были обнаружены связанными.

В Вене при нападении на монастырь пострадали пять служителей церкви-1

Напомним, накануне несколько вооруженных людей ворвались в церковь, ограбили ее и скрылись. По словам очевидцев, злоумышленники говорили на немецком языке с акцентом. Поступала информация о взрывчатке, однако после осмотра помещений храма подозрительных предметов обнаружено не было.

В Вене объявлен план «перехват». Полиция не связывает произошедшее с терактом.

В Вене при нападении на монастырь пострадали пять служителей церкви-4

# Нападение # Фотофакт

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