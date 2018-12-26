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Правительство США полностью возобновит свою работу, когда утвердят финансирование стены на границе с Мексикой

26 декабря 2018 08:12
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Новости США. Правительство США не вернется к работе, пока не будет утверждено финансирование стены на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Правительство США полностью возобновит свою работу, когда утвердят финансирование стены на границе с Мексикой-1

«Шатдаун» произошел на прошлой неделе из-за провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на ограду. В результате многие достопримечательности и национальные парки в США оказались закрыты, а служащие некоторых государственных учреждений вынуждены проводить рождественские праздники на работе.

# Международная политика # Фотофакт

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