В Страсбурге возобновил работу железнодорожный вокзал после сообщения о заложенной взрывчатке

Новости Франции. В Страсбурге после проверки открыли железнодорожный вокзал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее поступила информация о том, что в одном из помещений заложена взрывчатка.

Сразу после сообщения на место прибыли наряды правоохранителей, взрывотехников и кинологов. Была проведена эвакуация пассажиров.

Чтобы проверить всю территорию, вокзала специалистам потребовалось около 3 часов. Бомбы или каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. Теперь стражи порядка ищут телефонного шутника.