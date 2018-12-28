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В Страсбурге возобновил работу железнодорожный вокзал после сообщения о заложенной взрывчатке

28 декабря 2018 08:34
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Новости Франции. В Страсбурге после проверки открыли железнодорожный вокзал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее поступила информация о том, что в одном из помещений заложена взрывчатка.

В Страсбурге возобновил работу железнодорожный вокзал после сообщения о заложенной взрывчатке-1

Сразу после сообщения на место прибыли наряды правоохранителей, взрывотехников и кинологов. Была проведена эвакуация пассажиров.

Чтобы проверить всю территорию, вокзала специалистам потребовалось около 3 часов. Бомбы или каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. Теперь стражи порядка ищут телефонного шутника.

# Лжеминирование # Фотофакт

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