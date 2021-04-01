В Индии самая жаркая весна за 75 лет. Температура достигает 40°C

Новости Индии. В Индии стоят самые жаркие за последние 75 лет весенние дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40°C было в Нью-Дели. Температурные аномалии в Южной Азии стали фиксироваться все чаще.

От жары страдают не только люди. Засуха в некоторых регионах потребовала оказания срочной помощи диким животным. Для 600 азиатских львов, которые обитают в национальном парке в западном индийском штате Гуджарат, в срочном порядке установили искусственные поилки. Всего появилось 450 таких «водопоев», чтобы испытывающие жажду животные легче переносили царящую жару.