ООН обеспокоена ситуацией в Рафахе. Доставка гуманитарной помощи в анклав осложнилась, и обстановка может стать критической, поскольку жители региона и без того находятся на грани голода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне израильские силы захватили контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа с Египтом. Именно через него доставляли основную часть помощи, а потому там всегда находилось много местных жителей. Но теперь Рафах стал ловушкой для беженцев.