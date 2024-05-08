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ООН обеспокоена ситуацией в Рафахе

08 мая 2024 07:14
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ООН обеспокоена ситуацией в Рафахе. Доставка гуманитарной помощи в анклав осложнилась, и обстановка может стать критической, поскольку жители региона и без того находятся на грани голода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН обеспокоена ситуацией в Рафахе-1

Накануне израильские силы захватили контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа с Египтом. Именно через него доставляли основную часть помощи, а потому там всегда находилось много местных жителей. Но теперь Рафах стал ловушкой для беженцев.

# Палестина-Израиль

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