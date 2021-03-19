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В США начались протесты после массового убийства американцев азиатского происхождения

19 марта 2021 09:32
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Новости США. В США после массового убийства выходцев из Азии начались протесты. Речь идет о серии вооруженных нападений на массажные салоны в штате Джорджия. 21-летний мужчина застрелил восемь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США начались протесты после массового убийства американцев азиатского происхождения-1

Возмущенные инцидентом жители вышли на улицы нескольких городов страны, выступая против всплеска ненависти и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. В соцсетях появилось новое антирасистское движение. Люди, используя специальный хештег, рассказывают о случаях расизма.

В США начались протесты после массового убийства американцев азиатского происхождения-4

Отметим, всплеск антиазиатских настроений в США совпал с началом пандемии, когда экс-президент Дональд Трамп критиковал и обвинял Китай в распространении COVID-19. Кровавая стрельба в Джорджии стала последней каплей. В память о жертвах нападений на федеральных зданиях штата на несколько дней приспустили флаги.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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