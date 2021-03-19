В США начались протесты после массового убийства американцев азиатского происхождения

Новости США. В США после массового убийства выходцев из Азии начались протесты. Речь идет о серии вооруженных нападений на массажные салоны в штате Джорджия. 21-летний мужчина застрелил восемь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущенные инцидентом жители вышли на улицы нескольких городов страны, выступая против всплеска ненависти и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. В соцсетях появилось новое антирасистское движение. Люди, используя специальный хештег, рассказывают о случаях расизма.