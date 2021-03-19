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Испания четвёртой в Европе узаконила эвтаназию

19 марта 2021 09:10
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Новости Испании. Испания стала четвертой страной в Европе, где узаконили эвтаназию. За легализацию процедуры проголосовали 202 из 350 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания четвёртой в Европе узаконила эвтаназию-1

Воспользоваться правом на добровольный уход из жизни могут совершеннолетние неизлечимо больные испанцы, а также те, кто имеет вид на жительство в стране. Запрос на процедуру будет рассматривать специальная комиссия. Пациент должен подтвердить свое желание об эвтаназии не менее четырех раз. Он также имеет право в любой момент отозвать заявление.

Испания четвёртой в Европе узаконила эвтаназию-4

Медики при этом, в связи со своими убеждениями, могут отказать в оказании такой услуги. Законопроект вступит в силу через три месяца.

# Закон # Фотофакт

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