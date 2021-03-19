Испания четвёртой в Европе узаконила эвтаназию

Новости Испании. Испания стала четвертой страной в Европе, где узаконили эвтаназию. За легализацию процедуры проголосовали 202 из 350 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользоваться правом на добровольный уход из жизни могут совершеннолетние неизлечимо больные испанцы, а также те, кто имеет вид на жительство в стране. Запрос на процедуру будет рассматривать специальная комиссия. Пациент должен подтвердить свое желание об эвтаназии не менее четырех раз. Он также имеет право в любой момент отозвать заявление.