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Пожар в Мексике: уничтожено 7000 га леса, повреждено и разрушено более 80 домов

19 марта 2021 09:21
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Новости Мексики. Северо-восток Мексики во власти стихии. Масштабный природный пожар уничтожил уже 7000 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Мексике: уничтожено 7000 га леса, повреждено и разрушено более 80 домов-1

Повреждены и разрушены более 80 домов. Около 400 жителей в двух штатах вынуждены перебираться во временные центры. В борьбе с огнем задействованы более 300 человек, а также армия, спецтехника и авиация. Осложняет ситуацию сильный ветер.

Пожар в Мексике: уничтожено 7000 га леса, повреждено и разрушено более 80 домов-4

Этот пожар стал самым катастрофическим для региона за последние годы. По данным специалистов, чтобы взять ситуацию под контроль, может потребоваться не меньше месяца, а для восстановления утраченной растительности – до 50 лет.

# Пожар # Фотофакт

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