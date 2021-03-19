Пожар в Мексике: уничтожено 7000 га леса, повреждено и разрушено более 80 домов

Новости Мексики. Северо-восток Мексики во власти стихии. Масштабный природный пожар уничтожил уже 7000 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повреждены и разрушены более 80 домов. Около 400 жителей в двух штатах вынуждены перебираться во временные центры. В борьбе с огнем задействованы более 300 человек, а также армия, спецтехника и авиация. Осложняет ситуацию сильный ветер.