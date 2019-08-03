В США начали разрабатывать ракеты, которые были запрещены договором РСМД

Новости США. США приступили к разработке вооружения, которое было запрещено договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Есть опасения, что такой шаг Вашингтона создаст предпосылки для начала новой гонки вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 августа США и Россия официально покинули договор, который существовал более 30 лет. Теперь возможны несколько сценариев развития ситуации: страны сохранят статус-кво, начнут гонку вооружений или проведут переговоры по новому соглашению. Договориться призывают и в ООН, где обеспокоены ростом напряженности в отношениях между государствами, обладающими ядерным оружием.