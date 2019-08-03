В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами

Новости Канады. В радиусе семи километров от места крушения была проведена эвакуация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В радиусе семи километров от места крушения была проведена эвакуация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Введен режим чрезвычайной ситуации. Авария произошла на юге страны. С рельс сошло около 15 вагонов, часть из которых содержат горючий груз.
Причина крушения состава пока неизвестна. На месте происшествия работают спасатели, близлежащие дороги перекрыты.