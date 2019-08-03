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В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами

03 августа 2019 13:03
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Новости Канады. В радиусе семи километров от места крушения была проведена эвакуация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами-1

Введен режим чрезвычайной ситуации. Авария произошла на юге страны. С рельс сошло около 15 вагонов, часть из которых содержат горючий груз.

В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами-4

Причина крушения состава пока неизвестна. На месте происшествия работают спасатели, близлежащие дороги перекрыты.

В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами-7

# Авария # Фотофакт

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