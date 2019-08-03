КНДР успешно испытала новую ракетную систему

В июне 2018 года Пхеньян принял на себя обязательства об отказе проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия, но в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Заявление было сделано по итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР. По словам Дональда Трампа, Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.