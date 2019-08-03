Прямой эфир

КНДР успешно испытала новую ракетную систему

03 августа 2019 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Северной Кореи. Речь идет о крупнокалиберных управляемых ракетах для систем залпового огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания были направлены на изучения ряда технических характеристик данного вооружения. Лидер страны Ким Чен Ын удовлетворен результатами проведенных испытаний.

КНДР успешно испытала новую ракетную систему-1

В июне 2018 года Пхеньян принял на себя обязательства об отказе проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия, но в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Заявление было сделано по итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР. По словам Дональда Трампа, Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами
03 августа 2019 13:03

В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами

Спустя 85 лет ФБР подтвердило смерть легендарного гангстера Джона Диллинджера
02 августа 2019 19:15

Спустя 85 лет ФБР подтвердило смерть легендарного гангстера Джона Диллинджера

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы
02 августа 2019 19:11

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы