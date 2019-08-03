КНДР успешно испытала новую ракетную систему

Новости Северной Кореи. Речь идет о крупнокалиберных управляемых ракетах для систем залпового огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Испытания были направлены на изучения ряда технических характеристик данного вооружения. Лидер страны Ким Чен Ын удовлетворен результатами проведенных испытаний.
В июне 2018 года Пхеньян принял на себя обязательства об отказе проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия, но в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Заявление было сделано по итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР. По словам Дональда Трампа, Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.