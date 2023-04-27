В США наблюдают серьёзные наводнения и штормы

Новости США. США вновь оказались во сласти непогоды. Во Флориде мощный шторм принес с собой сильный град и ураганный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезные повреждения получили десятки домов, во многих из них выбиты стекла и сорваны крыши. Разбиты сотни машин. Некоторые населенные пункты остались без электричества. А в Висконсине из-за обильного таяния снега начались наводнения. Вышедшая из берегов река Миссисипи залила несколько городов. Под водой оказались множество дорог и сотни гектаров сельхозполей. По прогнозам синоптиков, уровень воды в реке Миссисипи побьет исторические рекорды после сильных снежных бурь, обрушившихся зимой на западные районы Соединенных Штатов.