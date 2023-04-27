В китайской провинции Сычуань панды соревнуются за еду в заповеднике

Потешная битва за еду. Панды не перестают удивлять. Это видео снято на исследовательской базе по разведению гигантских панд в Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Потешная битва за еду. Панды не перестают удивлять. Это видео снято на исследовательской базе по разведению гигантских панд в Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелетных птиц – подробности здесь.
Два симпатичных детеныша бамбуковых медведей синхронно преследуют корм дающего. В борьбе за лакомый кусочек все же победил сильнейший. Герои этого видео стали популярны благодаря мультимедийной платформе iPanda.