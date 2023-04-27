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В китайской провинции Сычуань панды соревнуются за еду в заповеднике

27 апреля 2023 09:13
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Потешная битва за еду. Панды не перестают удивлять. Это видео снято  на исследовательской базе по разведению гигантских панд в Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. 

В китайской провинции Сычуань панды соревнуются за еду в заповеднике-1

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Два симпатичных детеныша бамбуковых медведей синхронно преследуют корм дающего. В борьбе за лакомый кусочек все же победил сильнейший. Герои этого видео стали популярны благодаря мультимедийной платформе iPanda. 

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