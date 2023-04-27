В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелётных птиц

Сардиния успешно объединяет переработку отходов и защиту животных, находящихся под угрозой исчезновения. В рамках проекта «голубой экономики» для перелетных птиц создали искусственный остров из отходов ферм по выращиванию мидий. Он небольшой – длина 20 метров и ширина 7. На этот рукотворный участок суши потребовалось 2 000 джутовых мешков с раковинами мидий.

Алессио Сатта, глава Фонда Средиземного моря и побережья:

Это отходы с ряда ферм по разведению мидий на восточном побережье Сардинии. Мы хотим повторно использовать эти отходы для создания острова для гнездования определенных мигрирующих видов птиц. Эти птицы рискуют стать добычей хищников. В китайской провинции Сычуань панды соревнуются за еду в заповеднике – подробности здесь.