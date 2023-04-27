В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелётных птиц
Сардиния успешно объединяет переработку отходов и защиту животных, находящихся под угрозой исчезновения. В рамках проекта «голубой экономики» для перелетных птиц создали искусственный остров из отходов ферм по выращиванию мидий. Он небольшой – длина 20 метров и ширина 7. На этот рукотворный участок суши потребовалось 2 000 джутовых мешков с раковинами мидий.
Алессио Сатта, глава Фонда Средиземного моря и побережья:
Это отходы с ряда ферм по разведению мидий на восточном побережье Сардинии. Мы хотим повторно использовать эти отходы для создания острова для гнездования определенных мигрирующих видов птиц. Эти птицы рискуют стать добычей хищников.
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Во время остановок птицам угрожают не только хищники. Каждый год около 25 миллионов перелетных птиц в бассейне Средиземного моря убивают охотники и браконьеры. Остров создал Фонд Средиземного моря и побережья. Эта некоммерческая организация занимается защитой и развитием прибрежных экосистем. К проекту присоединилась компания, которая владеет сетью ферм по выращиванию мидий.