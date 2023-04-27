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В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелётных птиц

27 апреля 2023 09:12
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Сардиния успешно объединяет переработку отходов и защиту животных, находящихся под угрозой исчезновения. В рамках проекта «голубой экономики» для перелетных птиц создали искусственный остров  из отходов ферм по выращиванию мидий. Он небольшой –  длина 20 метров и ширина 7. На этот рукотворный участок суши потребовалось 2 000 джутовых мешков с раковинами мидий.

В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелётных птиц-1

Алессио Сатта, глава Фонда Средиземного моря и побережья:
Это отходы с ряда ферм по разведению мидий на восточном побережье Сардинии. Мы хотим повторно использовать эти отходы для создания острова для гнездования определенных мигрирующих видов птиц. Эти птицы рискуют стать добычей хищников.

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В Сардинии создали искусственный остров из раковин для перелётных птиц-4

Во время остановок птицам угрожают не только хищники. Каждый год около 25 миллионов перелетных птиц в бассейне Средиземного моря убивают охотники и браконьеры. Остров создал Фонд Средиземного моря и побережья. Эта некоммерческая организация занимается защитой и развитием прибрежных экосистем. К проекту присоединилась компания, которая владеет сетью ферм по выращиванию мидий.

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