«ПиС» использовала доходы крупных госпредприятий. Что происходит в Польше перед выборами?

Чем ближе дата парламентских выборов в Польше, тем сильнее там накаляются политические страсти. Соцопросы не дают гарантированного большинства ни одной из ведущих сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это за несколько дней до голосования. Но избирательная кампания в соседнем государстве оказалась не только внутренним делом. Попытки вмешательства в выборы предпринимает Запад, используя инструменты, которые уже применялись в Беларуси. Неожиданный отчет накануне голосования опубликовала ОБСЕ, миссия которой была направлена в Польшу для наблюдения за процессами. О шансах «ПиС» в нашем следующем материале.

Пока от ОБСЕ звучит умеренная критика, но она грозит вылиться в разгромное итоговое заключение. Сотрудниками миссии была вскрыта главная схема «ПиС», связанная с «нарезкой» избирательных округов. ОБСЕ в отчете выражает обеспокоенность созданием большего числа сельских избирательных участков (почти на 4 тысячи больше по сравнению с прошлыми выборами). В сельской местности проживает основной электорат «ПиС», и так правящая партия пытается довести явку на селе до 100 % – людей обещают бесплатно свозить автобусами на участки. Второй элемент схемы – это «плавающие» списки избирателей, которые по каким-то причинам не оглашаются. Под выборы был создан электронный реестр, который ранее ни разу не применялся, и ОБСЕ опасается, что с его помощью могут быть легко откорректированы цифры явки – из-за «потерявшихся» и неучтенных людей ее можно будет сильно изменить в любую сторону. Как отмечает ОБСЕ, списки сократили на 800 тысяч человек по сравнению с прошлыми президентскими выборами. При этом повторимся, что сами списки недоступны для ознакомления – оппозиция даже не сможет проверить цифры по явке в своем округе. Разумеется, это создает большое пространство для манипуляций.

Непонятно миссии ОБСЕ и то, как будут разрешаться судебные споры по поводу избирательной кампании, так как «ПиС» полностью контролирует судебную систему. Да и с чем идти в суд, тоже не ясно: наблюдение на выборах вести можно, но затем запись надо передать в государственные органы, после чего удалить с устройства. Доказательства могут и потеряться. И предъявить заявителю будет нечего. Также ОБСЕ отмечает агрессивный тон кампании и многочисленные оскорбления лидеров оппозиционных партий. Формально кампания началась 8 августа, но, как сказано в отчете, «ПиС» фактически вела ее за несколько месяцев до официального старта, привлекая для агитации госслужащих, а в отдельных случаях – и католическую церковь, используя воскресные службы в костелах в качестве политической трибуны. Сама агитация при этом проводилась на государственных мероприятиях и за государственный счет, где людей прямо призывали голосовать за «ПиС».

За счет бюджета агитацию за «Право и справедливость» открыто проводило и государственное телевидение. И не только! Перед выборами крупнейший в Польше топливный концерн Orlen создал собственную медиагруппу, где государством одним пакетом был выкуплен оператор региональной прессы – это более 80 % рынка региональных газет и около 120 местных интернет-порталов. В результате сделки, как сообщает ОБСЕ, был установлен полный негласный контроль правящей партии над региональными СМИ.

Вообще, деньги в польской избирательной кампании вызывают огромное количество вопросов. «ПиС» использовала в качестве источников финансирования доходы крупных государственных предприятий, это теневой бюджет партии. В то время как каналы поступления средств в избирательный фонд должны быть прозрачными, чего, собственно, и требуют от оппозиции. И это еще один инструмент воздействия на исход выборов – у «ПиС» есть доступ к информации о спонсорах оппозиции, а значит, и рычаги контроля.

Промежуточный отчет получился достаточно жестким – эдакой многозначительной паузой перед голосованием. Были подробно указаны все болевые точки правящей партии, и это своего рода намек правящей элите Польши. Поставить результаты выборов под сомнение не составит труда. Факты уже есть.