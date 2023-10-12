Do Rzeczy: Зеленский пытался оправдать коррупцию в Украине журналисту из CNN

В интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский попробовал оправдать наличие коррупции в стране, чем вызвал удивление журналиста. Об этом передает Do Rzeczy, пишет РИА Новости.

Зеленский признавал наличие коррупции, но уверял, что она не влияет на объем иностранной помощи. Автору статьи пришло в голову, что Зеленский, возможно, хотел похвастаться «дисциплиной» коррупционеров.

Он также указал, что украинцев эта ситуация не удивляет, и многие винят в этом самого Зеленского. По результатам опроса, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, около 80% жителей Украины считают Зеленского виновным в коррупции в правительстве и военных администрациях.

В августе этого года стало известно, что Министерство обороны Украины покупает продукты и одежду для военнослужащих по завышенным ценам. В результате в сентябре был уволен тогдашний глава ведомства Алексей Резников.