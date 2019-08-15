В США мужчина захватил заложников и стрелял в полицейских, не желая сдаваться

Новости США. Очередная стрельба в США. На этот раз инцидент произошел во время спецоперации по задержанию наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина не дал проводить обыск в его доме, забаррикадировался и захватил пятерых заложников. Попытка спасти их закончилась стрельбой. Злоумышленник произвел около 100 выстрелов. В результате шестеро стражей порядка получили ранения.