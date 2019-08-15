Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке

Новости России. Забавное видео из Московского зоопарка, где панда подралась с автомобильной шиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Забавное видео из Московского зоопарка, где панда подралась с автомобильной шиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бесстрашный Жуи несколько раз оказывался в нокдауне, однако вставал и продолжал свой бой.
Видеоролик опубликовали в сети сотрудники зоопарка. Таким образом они хотели развенчать устоявшийся миф о неповоротливости бамбуковых мишек.
Необычный спарринг набирает популярность в интернете. Пользователи активно комментируют видеоролик.
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