Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке

Новости России. Забавное видео из Московского зоопарка, где панда подралась с автомобильной шиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесстрашный Жуи несколько раз оказывался в нокдауне, однако вставал и продолжал свой бой.

Видеоролик опубликовали в сети сотрудники зоопарка. Таким образом они хотели развенчать устоявшийся миф о неповоротливости бамбуковых мишек.