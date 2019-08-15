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Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке

15 августа 2019 11:17
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Новости России. Забавное видео из Московского зоопарка, где панда подралась с автомобильной шиной,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке-1

Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке-3

Бесстрашный Жуи несколько раз оказывался в нокдауне, однако вставал и продолжал свой бой.

Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке-6

Видеоролик опубликовали в сети сотрудники зоопарка. Таким образом они хотели развенчать устоявшийся миф о неповоротливости бамбуковых мишек.

Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке-9

Панда устроила драку... с шиной в Московском зоопарке-11

Необычный спарринг набирает популярность в интернете. Пользователи активно комментируют видеоролик.

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# Дикие животные # Фотофакт

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