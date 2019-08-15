Слышен громкий хлопок. Момент столкновения самолёта с птицами в Подмосковье попал на видео

Ролик опубликовал телеканал «360». На записи при взлете отчетливо слышен хлопок.

Новости России. Момент столкновения самолета со стаей птиц попал на видео. Предварительно, птицы попали в двигатель.

Жесткая посадка самолета A321, следовавшего по рейсу Москва – Симферополь, произошла утром 15 августа в Подмосковье в километре от взлетной полосы.

На борту самолета находились 226 человек – здесь подробнее.

За медицинской помощью обратились 23 человека. Пострадавших доставили в медучреждение. Остальных пассажиров – в аэропорт.

На месте работают сотрудники МЧС.