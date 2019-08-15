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Слышен громкий хлопок. Момент столкновения самолёта с птицами в Подмосковье попал на видео

15 августа 2019 09:06
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Новости России. Момент столкновения самолета со стаей птиц попал на видео. Предварительно, птицы попали в двигатель. 

Ролик опубликовал телеканал «360». На записи при взлете отчетливо слышен хлопок.  

Видео смотрите здесь.  

Слышен громкий хлопок. Момент столкновения самолёта с птицами в Подмосковье попал на видео -1

Жесткая посадка самолета A321, следовавшего по рейсу Москва – Симферополь, произошла утром 15 августа в Подмосковье в километре от взлетной полосы.  

На борту самолета находились 226 человек – здесь подробнее.    

За медицинской помощью обратились 23 человека. Пострадавших доставили в медучреждение. Остальных пассажиров – в аэропорт.  

На месте работают сотрудники МЧС.  

# Возгорание самолета

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