Слышен громкий хлопок. Момент столкновения самолёта с птицами в Подмосковье попал на видео

Новости России. Момент столкновения самолета со стаей птиц попал на видео. Предварительно, птицы попали в двигатель.
Ролик опубликовал телеканал «360». На записи при взлете отчетливо слышен хлопок.
Видео смотрите здесь.
Новости России. Момент столкновения самолета со стаей птиц попал на видео. Предварительно, птицы попали в двигатель.
Ролик опубликовал телеканал «360». На записи при взлете отчетливо слышен хлопок.
Видео смотрите здесь.
Жесткая посадка самолета A321, следовавшего по рейсу Москва – Симферополь, произошла утром 15 августа в Подмосковье в километре от взлетной полосы.
На борту самолета находились 226 человек – здесь подробнее.
За медицинской помощью обратились 23 человека. Пострадавших доставили в медучреждение. Остальных пассажиров – в аэропорт.
На месте работают сотрудники МЧС.