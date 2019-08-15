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От горного обвала в Китае погибли 4 человека

15 августа 2019 12:14
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Новости Китая. Жертвами горного обвала в Китае стали 4 человека, ещё как минимум 3 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Чунцин. Песком и камнями засыпало два жилых дома и один барак.

От горного обвала в Китае погибли 4 человека-1

На месте происшествия работают бригады спасателей. По сообщениям экстренных служб, существует риск повторного обвала.

# Несчастный случай # Фотофакт

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