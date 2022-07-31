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На Филиппинах из-за землетрясения пострадали объекты наследия ЮНЕСКО

31 июля 2022 09:56
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Новости Филиппин. Объекты наследия ЮНЕСКО пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Филиппинах из-за землетрясения пострадали объекты наследия ЮНЕСКО-1

В стране продолжают оценивать ущерб от разрушительной стихии, которая нарушила привычную жизнь филиппинцев в минувшую среду, 27 июля. Только в городе Виган, где лучше всего с колониальных времен сохранился испанский стиль, разрушены десятки объектов. Там всего около 20 тысяч домов с историей. Местные власти заявили, что восстановление всех поврежденных культурных объектов – задача неподъемная. Они обратились за помощью к правительству Филиппин.  

# Землетрясение # Новости Филиппин # Фотофакт

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