На Филиппинах из-за землетрясения пострадали объекты наследия ЮНЕСКО

В стране продолжают оценивать ущерб от разрушительной стихии, которая нарушила привычную жизнь филиппинцев в минувшую среду, 27 июля. Только в городе Виган, где лучше всего с колониальных времен сохранился испанский стиль, разрушены десятки объектов. Там всего около 20 тысяч домов с историей. Местные власти заявили, что восстановление всех поврежденных культурных объектов – задача неподъемная. Они обратились за помощью к правительству Филиппин.