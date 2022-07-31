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125 человек погибли в провинции Пакистана Белуджистан из-за наводнения

31 июля 2022 10:39
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Новости Пакистана. Наводнение в пакистанской провинции Белуджистан унесло 125 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

125 человек погибли в провинции Пакистана Белуджистан из-за наводнения-1

По всей стране из-за непрекращающихся проливных дождей погибли более трехсот человек. По предварительным оценкам, стихией снесено более 6 тысяч домов, более 10 тысяч были частично повреждены. В спасательных операциях и оказании гуманитарной помощи, помимо гражданских служб, уже задействованы армия, части военно-морского флота и пограничный корпус.  

# Наводнение # Новости Пакистана # Фотофакт

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