125 человек погибли в провинции Пакистана Белуджистан из-за наводнения

По всей стране из-за непрекращающихся проливных дождей погибли более трехсот человек. По предварительным оценкам, стихией снесено более 6 тысяч домов, более 10 тысяч были частично повреждены. В спасательных операциях и оказании гуманитарной помощи, помимо гражданских служб, уже задействованы армия, части военно-морского флота и пограничный корпус.