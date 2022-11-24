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В США мужчина устроил стрельбу в ночном клубе – 5 человек погибли

24 ноября 2022 08:11
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Новости США. В американском штате Вирджиния произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Включая нападавшего погибли семь человек. По меньшей мере четверо ранены. Мотивы стрелка неизвестны. Ведется расследование.

В США мужчина устроил стрельбу в ночном клубе – 5 человек погибли-1

Напомним, ранее в США произошла еще одна трагедия. Мужчина устроил стрельбу в ночном клубе. 5 человек погибли, еще 17 ранены.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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