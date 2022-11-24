В США мужчина устроил стрельбу в ночном клубе – 5 человек погибли

Новости США. В американском штате Вирджиния произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Включая нападавшего погибли семь человек. По меньшей мере четверо ранены. Мотивы стрелка неизвестны. Ведется расследование.
Новости США. В американском штате Вирджиния произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Включая нападавшего погибли семь человек. По меньшей мере четверо ранены. Мотивы стрелка неизвестны. Ведется расследование.
Напомним, ранее в США произошла еще одна трагедия. Мужчина устроил стрельбу в ночном клубе. 5 человек погибли, еще 17 ранены.