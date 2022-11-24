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Меньше стали тратить на еду, одежду и топливо. Немцы сокращают свои расходы из-за инфляции

24 ноября 2022 08:10
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Новости Германии. Почти две трети жителей ФРГ сократили свои расходы из-за инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные результаты опроса опубликовали местные СМИ, ссылаясь на Федеральную систему потребителей.  

Меньше стали тратить на еду, одежду и топливо. Немцы сокращают свои расходы из-за инфляции-1

Согласно исследованию, более 60 % немцев стали покупать более дешевые продукты питания. Еще 56 % сократили расходы на одежду. А 33 % в целях экономии топлива стали меньше использовать автомобиль. Отметим, инфляция в Германии в октябре достигла почти 10,5 %. Это самый высокий показатель за последние 30 лет.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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