Меньше стали тратить на еду, одежду и топливо. Немцы сокращают свои расходы из-за инфляции

Новости Германии. Почти две трети жителей ФРГ сократили свои расходы из-за инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные результаты опроса опубликовали местные СМИ, ссылаясь на Федеральную систему потребителей.

Согласно исследованию, более 60 % немцев стали покупать более дешевые продукты питания. Еще 56 % сократили расходы на одежду. А 33 % в целях экономии топлива стали меньше использовать автомобиль. Отметим, инфляция в Германии в октябре достигла почти 10,5 %. Это самый высокий показатель за последние 30 лет.