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В США мужчина с ножом напал на посетителей медцентра

05 июля 2019 08:33
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Новости США. В США мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей медцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США мужчина с ножом напал на посетителей медцентра -1

Это произошло в штате Вирджиния, на востоке страны, в центре донорства плазмы. Прежде чем правоохранители смогли задержать злоумышленника, он успел нанести тяжёлые ранения как минимум троим. Точное количество пострадавших пока не известно.

В США мужчина с ножом напал на посетителей медцентра -4

Стражи порядка пытаются установить мотивы преступления. В доме задержанного полиция провела обыск.

# Нападение # Фотофакт

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