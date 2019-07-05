В США мужчина с ножом напал на посетителей медцентра

Новости США. В США мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей медцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в штате Вирджиния, на востоке страны, в центре донорства плазмы. Прежде чем правоохранители смогли задержать злоумышленника, он успел нанести тяжёлые ранения как минимум троим. Точное количество пострадавших пока не известно.