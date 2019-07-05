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Первое издание «Евгения Онегина» выставят на аукционе в Лондоне

05 июля 2019 08:06
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Новости Великобритании. На торгах в Лондоне выставят первое издание «Евгения Онегина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое издание «Евгения Онегина» выставят на аукционе в Лондоне-1

Эксперты оценили стоимость этого лота в 120-160 тысяч фунтов стерлингов. На аукционе под названием «Золотой век литературы» будут представлены также редкое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, первый том «Басен» Ивана Крылова, сборник стихотворений Михаила Лермонтова.

Первое издание «Евгения Онегина» выставят на аукционе в Лондоне-4

В общей сложности, заявлено свыше 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции. Торги начнутся 9 июля.

# Литература # Фотофакт

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