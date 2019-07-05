Первое издание «Евгения Онегина» выставят на аукционе в Лондоне

Новости Великобритании. На торгах в Лондоне выставят первое издание «Евгения Онегина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты оценили стоимость этого лота в 120-160 тысяч фунтов стерлингов. На аукционе под названием «Золотой век литературы» будут представлены также редкое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, первый том «Басен» Ивана Крылова, сборник стихотворений Михаила Лермонтова.