В Украине непогода оставила без света 100 населённых пунктов

Новости Украины. Непогода также стала причиной проблем в электроснабжении в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 100 населённых пунктов оказались обесточены. Речь идёт о городах и деревнях в 5 областях страны.
Новости Украины. Непогода также стала причиной проблем в электроснабжении в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 100 населённых пунктов оказались обесточены. Речь идёт о городах и деревнях в 5 областях страны.
Сотни специалистов работают над ликвидацией последствий стихии. Сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты. Из-за града повреждены десятки автомобилей. Не обошлось без пострадавших. Несколько человек находятся в больнице.