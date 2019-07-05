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В Украине непогода оставила без света 100 населённых пунктов

05 июля 2019 06:58
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Новости Украины. Непогода также стала причиной проблем в электроснабжении в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без малого 100 населённых пунктов оказались обесточены. Речь идёт о городах и деревнях в 5 областях страны.

В Украине непогода оставила без света 100 населённых пунктов-1

Сотни специалистов работают над ликвидацией последствий стихии. Сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты. Из-за града повреждены десятки автомобилей. Не обошлось без пострадавших. Несколько человек находятся в больнице.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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