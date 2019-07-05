Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби

Новости мира. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренировочная сессия проходила между двумя игроками, один из которых находился в городе Ковентри, а другой – в Лондоне. Спортсменам, облачённым в уникальный «умный костюм», удалось не только показать один из приёмов в регби – перехват –, но и с помощью сети 5G прочувствовать его силу.