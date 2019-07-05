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Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби

05 июля 2019 07:59
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Новости мира. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби-1

Тренировочная сессия проходила между двумя игроками, один из которых находился в городе Ковентри, а другой – в Лондоне. Спортсменам, облачённым в уникальный «умный костюм», удалось не только показать один из приёмов в регби – перехват –, но и с помощью сети 5G прочувствовать его силу.

Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби-4

Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби-6

Двухкилограммовый костюм – разработка белорусского проекта Teslasuit, благодаря которому и обеспечивается полное погружение в виртуальную реальность.

# Необычное # Фотофакт

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