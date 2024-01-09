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В США мужчина открыл огонь по людям, после чего покончил с собой

09 января 2024 07:37
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Три человека были убиты в результате стрельбы в США. Это произошло в небольшом городе Клокей штата Миннесота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США мужчина открыл огонь по людям, после чего покончил с собой-1

По данным полиции, неизвестный открыл огонь по людям на стоянке возле местного отеля, застрелив двух человек, после чего покончил с собой. Другие подробности происшествия в интересах следствия не разглашаются. Пока неизвестны мотивы действий преступника. Район, где произошло ЧП, оцеплен, местных жителей попросили не приближаться к нему. Временно закрыты находящиеся рядом несколько ресторанов и два супермаркета.

# Убийство

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