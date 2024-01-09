ЦАХАЛ сократит численность войск в Газе

Израиль приступил к подготовке к новой фазе операции в Газе. Об этом сообщил министр обороны страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом этапе будет задействовано меньше войск и меньше авиаударов. А боевые действия из широкомасштабных перейдут в локальные и более точечные, что, по словам главы военного ведомства, уже происходит на севере сектора. Кроме того, ЦАХАЛ продолжит начавшееся в январе сокращение численности своих сил в Газе.