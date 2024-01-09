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В одном из отелей Техаса прогремел мощный взрыв

09 января 2024 07:36
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Мощный взрыв прогремел в отеле города Форт-Уэрт в штате Техас. Взрывной волной выбило окна и двери, обрушено несколько потолочных перекрытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из отелей Техаса прогремел мощный взрыв-1

Обломками завалены все улицы возле здания. Пострадал 21 человек, один из них находится в больнице в критическом состоянии, еще четверо получили серьезные, но не опасные для жизни ранения. Обошлось без погибших. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

# Взрыв # Новости США

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