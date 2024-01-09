В Перу объявили чрезвычайное положение из-за наводнений

Сильные проливные дожди привели к наводнениям и разрушениям в Перу. В результате оползней сильно повреждено или полностью уничтожено почти 5,5 тысячи домов, 34 моста и как минимум 600 километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о 40 погибших, еще пять пропали без вести. Аварийно-спасательные бригады порой не в силах добраться до пострадавших районов, так как тяжелая техника застревает в грязи. В нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение.