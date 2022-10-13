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В США люди на велосипедах вышли на акцию протеста, чтобы поднять вопрос изменения климата

13 октября 2022 09:32
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Новости США. Всемирный банк финансирует климатический хаос. С таким лозунгом в США прошел массовый велопротест против изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США люди на велосипедах вышли на акцию протеста, чтобы поднять вопрос изменения климата-1

Его участники собрались у штаб-квартиры Всемирного банка. Они требовали прекратить финансирование ископаемого топлива и заняться поиском альтернативной энергии.

В США люди на велосипедах вышли на акцию протеста, чтобы поднять вопрос изменения климата-4

Ранее Всемирный банк объявил об инвестициях в проекты и политику в области ископаемого топлива. При этом инвестиции только за последние три года составили около 15 миллиардов долларов.

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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