В США люди на велосипедах вышли на акцию протеста, чтобы поднять вопрос изменения климата

Новости США. Всемирный банк финансирует климатический хаос. С таким лозунгом в США прошел массовый велопротест против изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники собрались у штаб-квартиры Всемирного банка. Они требовали прекратить финансирование ископаемого топлива и заняться поиском альтернативной энергии.

Ранее Всемирный банк объявил об инвестициях в проекты и политику в области ископаемого топлива. При этом инвестиции только за последние три года составили около 15 миллиардов долларов.