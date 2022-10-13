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На Мексику обрушился ураган «Джулия» – разрушены и затоплены дома, есть жертвы

13 октября 2022 09:16
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Новости Мексики. На Мексику обрушился ураган «Джулия», вызвав наводнение во многих регионах страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Мексику обрушился ураган «Джулия» – разрушены и затоплены дома, есть жертвы-1

За полчаса были затоплены дома, уничтожено имущество и домашний скот. Около 200 строений полностью разрушены. Сообщается об одном погибшем. Для помощи в ликвидации последствий наводнения в пострадавшие регионы прибыли военнослужащие.

На Мексику обрушился ураган «Джулия» – разрушены и затоплены дома, есть жертвы-4

Напомним, тропический циклон «Джулия» свирепствует с прошлой недели. Он причинил огромный ущерб странам Южной и Центральной Америки. Жертвами урагана стали порядка 30 человек.

# Наводнение # Новости Мексики # Фотофакт

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