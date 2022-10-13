На Мексику обрушился ураган «Джулия» – разрушены и затоплены дома, есть жертвы

Новости Мексики. На Мексику обрушился ураган «Джулия», вызвав наводнение во многих регионах страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За полчаса были затоплены дома, уничтожено имущество и домашний скот. Около 200 строений полностью разрушены. Сообщается об одном погибшем. Для помощи в ликвидации последствий наводнения в пострадавшие регионы прибыли военнослужащие.