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В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

21 ноября 2017 08:01
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Новости США. Частный легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии. В момент крушения в здании находились 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, никто из них не пострадал. Помощь медиков понадобилась пилотам судна. С тяжелыми травмами их госпитализировали в местную больницу. Еще одному пострадавшему, пассажиру самолета, первую помощь оказали на месте.

Как выяснилось, пилот сообщил о неполадках сразу после вылета с аэродрома и хотел вернуться, однако не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Ведется расследование инцидента.

# Самолет

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