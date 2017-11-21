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Совет ЕС одобрил новую систему регистрации иностранцев в шенгенской зоне

21 ноября 2017 07:26
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Вероятнее всего, функционировать она начнет уже в 2020 году. Нововведением предусмотрено, что паспорт гражданина третьей страны при пересечении границы будут сканировать, а не штамповать, как прежде. При этом система распространится не только на иностранцев с визой, но и на граждан государств, имеющих соглашение о безвизовом режиме для краткосрочных поездок.

В ЕС ожидают, что вступление в силу новой директивы позволит укрепить внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, сократить время прохождения пограничного контроля, а также выявить иностранцев с истекшим сроком пребывания.

# Шенгенская виза

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