Президент Зимбабве остается у власти, не смотря на требования своей партии

Новости Зимбабве. Во время обращения к нации, вопреки предположениям о том, что он сложит свои полномочия, Роберт Мугабе заявил, что возглавит партийную конференцию, которая пройдет в декабре 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.