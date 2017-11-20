Президент Зимбабве остается у власти, не смотря на требования своей партии

Новости Зимбабве. Во время обращения к нации, вопреки предположениям о том, что он сложит свои полномочия, Роберт Мугабе заявил, что возглавит партийную конференцию, которая пройдет в декабре 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Зимбабве. Во время обращения к нации, вопреки предположениям о том, что он сложит свои полномочия, Роберт Мугабе заявил, что возглавит партийную конференцию, которая пройдет в декабре 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он рассказал о дальнейших планах развития страны. После 20-минутного выступления он пожелал гражданам спокойной ночи. Напоминаем, накануне добровольной отставки от лидера Зимбабве потребовали однопартийцы. В частности, они попросили покинуть пост главы государства до полудня 20 ноября.