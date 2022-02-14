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В США из-за высоких цен на жильё всё больше людей оказывается на улице

14 февраля 2022 12:38
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Новости США. В США нарастает социальная напряженность. Пока правительство тратит миллиарды долларов на развертывание своих войск в Европе, миллионы американцев стремительно нищают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США из-за высоких цен на жильё всё больше людей оказывается на улице-1

Из-за непомерно высоких цен на жилье сотни человек в день оказываются на улице и пополняют ряды бездомных. В частности, с этой проблемой столкнулся один из богатейших городов США Сан-Франциско. Там власти оказались беспомощны и уже не могут справиться с ситуацией. Специальные приюты не могут принять всех нуждающихся, не хватает денег на соцпомощь. По официальным данным, в стране сейчас около семисот тысяч бездомных. Это уже стало постоянной болезнью американского общества, потому что порождает преступность и угрожает личной безопасности простых людей.  

# США # Фотофакт

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